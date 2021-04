Wunstorf

Die Stadtwerke haben ihr Angebot an Stromladesäulen für Elektrofahrzeuge ausgeweitet. Vier neue Säulen stehen jetzt auf dem neuen Parkplatz am Schützenplatz. Wer die Säulen nutzen will, braucht eine der etablierten Ladekarten etwa über den ADAC oder VW. Damit schließen die Autofahrer einen Vertrag mit einer Firma, die die entstehenden Kosten vom jeweiligen Konto abbucht. Wer sein Auto anschließen will, braucht ein Kabel mit den Steckertyp 2, der sich mittlerweile als Standard etabliert hat. Ein blaues Licht zeigt an, dass die Batterie geladen wird.

Die Kosten liegen für den zusätzlichen Service etwas höher als bei der heimischen Steckdose. „Wir haben hier ja auch rund 20.000 Euro für die vier Stationen investiert“, betonte Stadtwerke-Geschäftsführer Henning Radant. Mit 1200 Euro hat allerdings der Bund die Einrichtung gefördert. Geplant ist auch noch, dass Stadtwerke-Kunden irgendwann eine Vergünstigung bekommen.

Erste Schnellladesäule steht

Bisher haben die Stadtwerke schon jeweils zwei Ladesäulen auf dem Bahnhofsparkplatz, am Rathaus und auf dem eigenen Betriebsgelände aufgestellt. Beim Autohaus Kahle betreiben sie jetzt außerdem die erste Schnellladesäule, die die Ladezeit von vier auf eine Stunde reduziert. Außerdem suchen sie mit der Stadt derzeit nach einem geeigneten Standort in Steinhude.

So sieht die neue Ladestation für Strom am Wunstorfer Schützenplatz aus. Quelle: Sven Sokoll

Doch in den nächsten Jahren wird das Netz weiter deutlich wachsen müssen. Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt bezeichnete dabei als große Herausforderung, dass nach gesetzlichen Vorschriften Einrichtungen mit mehr als 20 Mitarbeiterparkplätzen ab 2025 auch solche Ladestationen vorhalten müssen. Die Förderung und die steigende Kosten von Verbrennungsenergie lassen die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen derzeit auch steigen. So beobachtet die Stadt, dass der nur für solche Antriebe zugelassene Parkstreifen am Nordwall mittlerweile gut angenommen wird.

Stadtwerke gehen Partnerschaft ein

Die Stadtwerke sind unterdessen schon recht weit mit ihren Überlegungen, Strom aus alternativen Energiequellen wie Wind und Sonne regional gemeinsam zu vermarkten. Zum nächsten Jahreswechsel soll die neue Gesellschaft mit den Geschäften beginnen. „Wir haben die Federführung, kooperieren dabei aber mit weiteren Partnern im Kreis Schaumburg“, sagte Radant.

Dabei handelt es sich um die Samtgemeinden Sachsenhagen und Nenndorf sowie die Bürgerenergiegenossenschaft Schaumburg, die unterschiedliche Anlagen betreibt. „Das ist genau die Lücke, die man heute als Stadtwerke finden muss. Denn Gas wird mittelfristig ein Auslaufmodell sein, betonte Eberhardt. Damit hatten die Stadtwerke einmal begonnen, damals noch unter dem Namen Gaswerk.

Von Sven Sokoll