Die Stadtwerke Wunstorf wollen in der Kooperation Energie Nordschaumburg im Oktober beginnen, ein nachhaltiges Stromprodukt zu vermarkten. Ab Januar 2022 sollen dann die ersten privaten und gewerblichen Kunden den Strom beziehen, den Windkraftanlagen aus der Region produziert haben.

Bereits seit einigen Monaten hat die Stadttochter Gespräche mit möglichen Partnern geführt. Jetzt arbeitet sie mit den Samtgemeinden Nenndorf und Sachsenhagen und der Bürgerenergiegenossenschaft Schaumburg zusammen. „Wir waren schnell auf einem guten gemeinsamen Weg unterwegs – wie so vieles wurden aber auch wir durch Corona ausgebremst“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Henning Radant laut einer Pressemitteilung. Nun sollen demnächst auch die Gremien der Partner zustimmen, damit das Gemeinschaftsunternehmen anfangen kann.

Weiter Angebote sollen folgen

„Wir wollen von Anfang an ein Angebot aus der Region für die Region machen“, betonte Radant. Besonders ist für ihn, dass auch die Genossenschaft dabei ist, die in Beckedorf und Riepen einen Bürgerwindpark betreibt. Sie verfolge die gleichen Ziele wie die beiden Samtgemeinden und die kommunalen Stadtwerke: Die Energie nachhaltig zu produzieren und die Menschen in der Region an den Angeboten teilhaben zu lassen.

Radant kündigte an, dass nach dem Start im Herbst weitere Energiedienstleistungen und Beratungsangebote das gemeinsame Angebot noch nach und nach ergänzen werden. So soll Energie Nordschaumburg ein wichtiges Hilfsmittel dabei werden, den Klimaschutz voranzubringen. Die Wunstorfer halten an der GmbH 26 Prozent, ebenso wie Sachsenhagen. Den größten Anteil von 43 Prozent übernimmt die Samtgemeinde Nenndorf, während die Genossenschaft sich mit 5 Prozent beteiligt.

