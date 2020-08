Stadtsparkasse Wunstorf will weitere Baugebiete entwickeln

Wunstorf

Die Stadtsparkasse Wunstorf hat betont, dass sie sich stets dafür ausgesprochen hat, neues Bauland in Wunstorf auszuweisen. Sie regiert damit auf einen Leserbrief des früheren AfD-Ratsherrn Bernd Wischhöver in dieser Zeitung. Darin hieß es, die Immobilientochter habe die Politik in einem Vortrag im Bauausschuss vor einem Jahrzehnt wegen der demografischen Entwicklung gewarnt, neue Flächen auszuweisen. Vielmehr habe ein unabhängiges Planungsbüro damals empfohlen, vorerst vor allem auf bestehende Bebauungspläne zu setzen und damit vor allem nachzuverdichten.

Viel mehr Bewerber als Bauplätze

„Die damaligen Bevölkerungsprognosen sind mittlerweile auch deutlich korrigiert worden“, sagte Frank Wiebking, der im Vorstand die Immobiliengeschäfte des Kreditinstituts verantwortet. Die Nachfrage nach Baugrundstücken sei konstant hoch. „Es würde ja auch unserem Geschäftszweck widersprechen, wenn wir dazu aufrufen würden, keine Baugebiete zu entwickeln“, ergänzte der Vorstandsvorsitzende Heiko Menz.

Für das bereits komplett vermarktete Gebiet Wilhelm-Langhorst-Straße im Süden der Kernstadt hatte die Sparkasse zehnmal mehr Interessenten als Bauplätze. Und für das neue Areal im Süden Steinhudes steht schon eine dreistellige Zahl von Interessenten auf einer Warteliste, auch wenn das Verfahren frühestens in einem Jahr zum Ende kommt.

Für das Gebiet im Süden Steinhudes hat die Sparkasse schon eine dreistellige Zahl von Interessenten notiert. Quelle: Sven Sokoll

Sparkasse will bei Freibad aktiv werden

Die Sparkasse hofft wegen der hohen Nachfrage auch auf politische Signale, weitere Flächen entwickeln zu können. Dabei nannte Wiebking drei Wünsche: Er will gern in Wunstorf-Süd weitermachen, auch wenn die Sparkasse dort aktuell über keine weiteren Flächen verfügt.

Und er möchte den Stillstand bei der Entwicklung des früheren Freibadgeländes beenden. Mit dem Areal befasst sich schon lange eine Arbeitsgruppe von Politik und Verwaltung, ohne aber Ergebnisse erzielt zu haben. Die Bäderbetriebe haben jetzt schon die alten Schwimmbecken abreißen lassen. Die DLRG als letzter Nutzer des Gebäudes hat mittlerweile ein Grundstück für ein neues Vereinsheim gefunden. „Ich kann mir gut vorstellen, diesen Grünbereich moderat zu bebauen“, sagte Wiebking. Das städtische Grundstück wäre zumindest schnell verfügbar.

Mitarbeiter der Abbruchfirma Schaer tragen im Mai die Becken des früheren Freibads Wunstorf ab. Quelle: Sven Sokoll

500 Wohneinheiten in 25 Jahren geschaffen

Außerdem möchte die Stadtsparkasse neben Steinhude auch in einem weiteren Ortsteil außerhalb der Kernstadt aktiv werden, ist dabei aber noch darauf angewiesen, dass ihr jemand entsprechende Grundstücke anbietet.

Insgesamt entwickelt sie in Wunstorf schon seit 25 Jahren Baugebiete und hat dabei rund 500 Wohneinheiten geschaffen. „Unsere Wunschvorstellung ist, alle zwei Jahre weitere 20 bis 30 Bauplätze an den Markt zu bringen“, sagte Wiebking. Die Sparkasse sehe auch immer die Gefahr, dass bauwillige Wunstorfer in Nachbarkommunen abwanderten.

Von Sven Sokoll