Wunstorf

Die Stadtschule soll zur Ganztagsschule umgebaut werden, dafür ist ein Anbau erforderlich. Für diesen möchte die Stadt Wunstorf regenerative Energien aus dem Bereich der Geothermie nutzen. Diese werde durch 15 Erdbohrungen auf dem Areal der Spielwiese gewonnen, teilt die Stadt mit. Darum wird ab dieser Woche das Baufeld um die Wiese erweitert, die als Spielplatz und Schulhof genutzt wird. Die eigentlichen Bauarbeiten für den Anbau sollen im März starten.

Teil der Spielwiese fällt weg

Ein Teil der Spielgeräte soll auch weiterhin zur Verfügung stehen. Fußgänger und Radfahrer müssen jedoch einen Umweg in Kauf nehmen. Der unmittelbare Fußweg neben der Schule am Bürgerpark wird in den Baustellenbereich integriert und kann bis Mai dieses Jahrea nicht passiert werden. Die Erdbohrungen mittels Drehspültechnik sollen voraussichtlich am Montag, 15. Februar, beginnen. Die Spielwiese kann erst ab Sommer wieder betreten werden, damit der Rasen bis dahin wieder fest anwachsen kann.

Von Anke Lütjens