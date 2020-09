Wunstorf

Die Wunstorfer Stadtverwaltung rechnet bisher nicht damit, dass, dass die Warnstreikaufrufe der Gewerkschaft Verdi größere Folgen haben werden. „Bisher liegen der Personalabteilung keine Informationen vor, dass bestimmte Gruppen die Arbeit niederlegen wollen“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Bis auf Steinhude und Idensen haben die meisten Kitas in der Stadt ja auch Betreiber außerhalb des öffentlichen Dienstes.

Während im öffentlichen Nahverkehr am Dienstag, 29. September, bei der Üstra in Hannover die Busse und Bahnen still stehen, soll Regiobus seine Fahrten ebenso regulär anbieten wie die Eisenbahngesellschaften. Verdi will mit den Streiks Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen ausüben. In der Region will Verdi in dieser Woche auch noch weitere Bereich bestreiken.

Von Sven Sokoll