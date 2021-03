Wunstorf

Mit einem Aktionsprogramm will die Stadt Wunstorf ein Zeichen dafür setzen, dass die Innenstadt auch unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie bestehen kann. Nachdem der Verwaltungsausschuss es am Montag einstimmig beschlossen hat, wurde es am Donnerstag gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Christoph Rüther, vorgestellt.

Betrieben in der Krise können Steuern stunden

„Wir sind die erste Stadt in der Region, die so etwas hat. Es macht die Betriebe sicher nicht wieder reich, aber soll zumindest ein Zeichen der Unterstützung sein“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU). Der Katalog ist sehr vielfältig und kostet die Verwaltung voraussichtlich einen hohen fünfstelligen Eurobetrag. So will die Stadt keine Sondernutzungsgebühren von Gastronomie und Handel erheben und unterstützten, wenn die Gaststätten ihre Außenbereiche vergrößern wollen. Wenn Betriebe in Schwierigkeiten geraten sind, will die Stadt Steuern und Abgaben zinslos stunden, Ratenzahlungen akzeptieren oder die Beträge auch senken.

Die Stadt will großzügig sein, wenn Gastronomen ihre Außenflächen vergrößern wollen. Quelle: Sven Sokoll

Unterstützung für Veranstalter

Die Stadt erhofft sich, dass im Sommer wieder Veranstaltungen möglich werden. Die Verwaltung will auf Gebühren verzichten und Kulturveranstaltungen neuen Typs in der Stadtmitte auch mit ihrem Baubetriebshof und Technik unterstützen. „Wir haben auch Anfragen für den Schützenplatz mit schützenfestähnlichen Konzepten“, berichtet Bürgermeister Eberhardt. „So lange das nicht mit der Innenstadt konkurriert, wollen wir auch das gern fördern.“ Er hoffe, dass auch der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder möglich sein wird. Als Ausgleich könnte er vielleicht bis in den Januar andauern.

Stadt will notfalls selbst investieren

Wo sie kann, stundet die Stadt auch Ladenmieten bei den eigenen Immobilien und ruft andere Eigentümer dazu auf, ebenfalls so zu verfahren. Die Wirtschaftsförderung will ihr Leerstandsmanagement intensivieren und die Eigentümer stärker beraten, welche Fördermittel sie bekommen können.

Wo einzelne heruntergekommene Immobilien wie zum Beispiel an der Südstraße in der Fußgängerzone stehen, ist die Stadt auch bereit, sie zu erwerben und selbst zu investieren. Dabei kann Fördergeld aus einem 119-Millionen-Euro-Programm der Landesregierung helfen. Um die betroffenen Bereiche neu zu beleben will die Stadt der Devise folgen, die „schönste Innenstadt der Region“ neu zu definieren. Dafür könnten neben den Handel weitere Nutzungen treten wie Wohnen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Grün- und Spielbereiche. „Wir könnten zum Beispiel darüber nachdenken, die Volkshochschule aus Luthe zu verlagern“, sagte Eberhardt.

Noch halten alle Händler durch

Der Chef der Kaufleute Rüther sagte: „Wir sind mit der Stadt laufend im Gespräch über Dinge, die wir vielleicht noch machen können. Dieses Zeichen jetzt ist aber positiv, und ich glaube, dass es in der Summe auch eine wirkliche Unterstützung sein wird.“ Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm hat noch von keinem Unternehmer gehört, dass wegen den Folgen des Lockdown aufgeben muss. „Aber mittlerweile nagt der Lockdown natürlich erheblich an den Fundamenten“, sagte er. Die Inhaberinnen und Inhaber der Innenstadtläden versuchen derzeit, sich mit einem Onlineservice über Wasser zu halten.

Schon seit einem Jahr müssen immer wieder große Teile des Handels in der Innenstadt geschlossen bleiben. Quelle: Sven Sokoll

Wunstorf will bei Modellprojekt mitmachen

Um schnell wieder mehr Leben in die Städte zu bekommen, könnte ein Modellprojekt des Landes neue Perspektiven versprechen. Die neue Corona-Verordnung sieht vor, dass Kommunen ein Konzept entwickeln können, um Geschäfte und Gastronomie in einem definierten Bereich und mit sicheren Hygieneauflagen wieder öffnen zu können. Eberhardt sagte am Mittwoch im Rat, dass die Landesregierung nach seine Informationen Kriterien für Städte festlegen wird, um sich für eine Teilnahme zu bewerben. „Wenn wir die Vorgaben am Ende erfüllen können, werden wir es versuchen“, sagte er.

Testzentrum im Stadttheater geplant

Am Donnerstag wurde dann aber ein Schreiben bekannt, nach dem die Stadt schon einmal ihr Interesse bekunden sollte. „Das haben wir dann auch getan“, berichtete Eberhardt. Um die Fußgängerzone zu einem solchen Bereich entwickeln zu können, will die Stadt dort auch ein weiteres Corona-Testzentrum einrichten und dafür das Stadttheater nutzen. Außerdem will er sich bei der Region Hannover dafür einsetzen, dass die Luca-App dazu genutzt wird, Kontakte nachzuverfolgen.

Das Stadttheater stellt die Stadt sich als Corona-Testzentrum vor. Quelle: Sven Sokoll

Als SPD-Bürgermeisterkandidat hat Carsten Piellusch diese Pläne unterstützt. „Wir brauchen neue Wege zwischen Lockdown und Lockerung“, betonte der Erste Stadtrat. Da ein entsprechendes Modellprojekte auch streng kontrolliert werden muss, kann sich Piellusch vorstellen, den Zugang zur Fußgängerzone steuern zu lassen. Kunden und Mitarbeiter könnten stärker auf eine Corona-Infektion getestet und die Kontakte digital nachverfolgt werden.

Als einen wichtigen Baustein für mehr Sicherheit in der Innenstadt begrüßte CDU-Bürgermeisterkandidat Martin Pavel die Pläne der Verwaltung für ein weiteres Corona-Testzentrum in der Innenstadt. Die CDU-Ratsfraktionsvorsitzende Christiane Schweer ergänzte: „Dass es noch einen Runden Tisch zur langfristigen Entwicklung der Innenstadt geben soll, begrüßen wir auch sehr. Dieser darf die notwendigen Sofortmaßnahmen aber nicht verzögern.“

