Die Stadt will die Zahl der Besucher auf der Steinhuder Badeinsel auf 800 begrenzen und hat Einlasskontrollen während der Sommerferien angekündigt. Die Besucher sollen möglichst auch nicht mit dem eigenen Auto kommen.

Stadt will Zahl der Besucher auf der Badeinsel begrenzen

