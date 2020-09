Steinhude

Die Mitglieder des Ortsrats Steinhude haben am Mittwoch die ersten Ergebnisse aus dem lange erwarteten Verkehrsgutachten für den Touristenort gehört. Aufgrund der Empfehlungen stellte Stadtbaurat Alexander Wollny anschließend den Plan vor, im nächsten Jahr einen Shuttlebusverkehr zur Badeinsel zu erproben. Damit sollen auch die dortigen Anwohner künftig von geparkten Autos entlastet werden.

„Wir müssen die grundsätzliche Frage noch diskutieren, ob der Ort mehr Besucher bekommen will“, sagte zu Beginn Wolfgang Haller vom Ingenieurbüro SHP. Dazu meinte Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer ( SPD) später: „Die Zahl der Tagesbesucher wird sicher in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Deshalb warten wir angesichts der derzeitigen Probleme alle darauf, dass etwas an Veränderungen passiert.“

Parken auf Großparkplatz soll sich lohnen

Etwas ungewöhnlich war für Haller die Erkenntnis aus den Erhebungen, dass sich die Hälfte der 2700 Parkplätze in Steinhude an Straßenrändern vielfach in Wohngebieten befindet und die Nutzer meist nichts zu zahlen haben. Er schlug vor, das Parken auf dem Großparkplatz billiger als in den zentralen und Wohnbereichen zu machen, vielleicht sogar kostenlos.

Bei der Suche nach zusätzlichen Flächen sprach er sich gegen ein Parkdeck am Bruchdamm aus. Häufig würden solche Decks nicht angenommen, und die hohen Investitionen von rund 2 Millionen Euro lohnten sich damit nicht. Vorstellen kann er sich aber, die Fläche südlich des Sölterwegs zusätzlich zu nutzen. Sinnvoll sei aber auch, einen Parkplatz im Osten Steinhudes entstehen zu lassen, etwa auf einer vorhandenen freien Fläche am Ostenmeer. Das sei auch deshalb sinnvoll, weil mit der Nordumgehung möglicherweise mehr Besucher über Klein Heidorn nach Steinhude fahren werden.

Stadt will bei Busversuch Straßen sperren

Einen Shuttlebus im Ort finden die Experten gut. Dieser könnte dann den Parkplatz am Ostenmeer mit der Badeinsel, der Friedenseiche und dem Bruchdamm-Parkplatz verbinden. Die Busse müssten mindestens alle 15 Minuten fahren, damit die Besucher ihn auch annehmen. Dafür würden Kosten von etwa 35.000 Euro im Jahr entstehen.

Wollny will das im nächsten Jahr testen. Dafür kann sich die Stadt ein Modellprojekt im Rahmen des Mobilnetzwerks Region Hannover vorstellen. In diesem Verbund tauschen sich die Kommunen über innovative Verkehrsversuche aus. Dabei will der Stadtbaurat die Anwohnerstraßen sperren und mit dem Bus den Besuchern einen neuen Weg anbieten, die Badeinsel zu erreichen. Auch den Fußweg dorthin könnten Zwischenstationen attraktiver machen. „Bei der Gegenfinanzierung müssen wir uns vielleicht überlegen, ob der Eintritt auf die Badeinsel unbedingt weiterhin kostenlos sein muss“, sagte Wollny.

Wegen der neuen Lage hat der Ortsrat die Entscheidung vertagt, die Parkregelungen im Umfeld der Badeinsel anzupassen. Dabei sollten unter anderem 35 Parkplätze halb auf dem nördlichen Gehweg des Metjenkamps entstehen. Die Anwohner halten das aber auch für keine gute Lösung.

