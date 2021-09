Stadt Wunstorf sucht Wohnraum für Geflüchtete

Wunstorf

Mit einem Aufruf macht sich die Stadt Wunstorf auf die Suche nach Wohnraum, den sie für geflüchtete Menschen anmieten kann. Bis Mitte des nächsten Jahres soll Wunstorf nach neuer Zuweisungsquote bis zu 115 Personen aufnehmen.

Als Gemeinschaftsunterkunft werde lediglich noch die Einrichtung am Luther Weg genutzt, sagt Stadtsprecherin Lisa-Marleen Schmitz. Bisher habe man mehr als 160 Wohnungen und Häuser angemietet, um einerseits die Neuankömmlinge dezentral unterzubringen, andererseits inzwischen auch Menschen, die sonst schwer eine Wohnung finden. Dieses Vorgehen habe sich bewährt. Nun bestehe aber Bedarf an weiterem Wohnraum.

Große und kleine Wohnungen fehlen

Die Stadt bitte Eigentümerinnen und Eigentümer, leerstehenden Wohnraum anzubieten, so Schmitz weiter. Man gewährleiste regelmäßige Mietzahlungen, die sich am gültigen Mietspiegel orientieren. Besonders viel Bedarf bestehe an großen Vier- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen sowie an kleinen mit einem bis zwei Zimmern.

Zuständig für die Aufnahme, Unterbringung, wirtschaftliche Versorgung und soziale Betreuung der Geflüchteten ist der Fachbereich Soziale Dienste. Vermietungsangebote nehmen der Fachbereichsleiter Matthias Blume unter Telefon (05031) 101-297 oder per E-Mail an matthias.blume@wunstorf.de sowie die stellvertretende Fachbereichsleiterin Maren Matthies, Telefon (05031) 101-260, E-Mail maren.matthies@wunstorf.de, entgegen.

