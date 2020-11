Wunstorf

Seit 2018 hat der Steinhuder Ortsrat mehrfach lange Listen zusammengestellt und beschlossen, an welchen Stellen im Straßennetz sich etwas ändern muss, damit der zunehmende touristische Verkehr verträglicher für den Ort wird. Davon ist bisher kaum etwas umgesetzt worden, und einen begonnenen Versuch will die Stadt jetzt sogar erstmal wieder abbrechen. Trotzdem machte die Kontaktbeamte Mareike Hansing in der Sitzung am Mittwoch die Hoffnung, dass im nächsten Jahr mehrere Neuerungen zu erwarten sind.

Vor gut einem Monat hatte die Verwaltung bereits einen eigentlich einjährigen Verkehrsversuch am Sölterweg begonnen. Autofahrer können ihn derzeit von der Straße Im Sandbrinke aus nicht erreichen. So sollen Besucher am Ortseingang auf den Großparkplatz gegenüber gelenkt werden. Nun soll der Versuch auf die Saison beschränkt bleiben und erst zu Ostern nächsten Jahres beginnen. „Der Zeitpunkt war wahrscheinlich wirklich falsch gewählt. Ich habe bisher aber etwa gleich viele negative wie positive Reaktionen bekommen“, sagte Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer ( SPD).

Anzeige

Die neue Beschilderung des Sölterwegs soll bis zum Saisonbeginn wieder abgebaut werden. Quelle: Sven Sokoll

Keine Einbahnstraße auf dem Bruchdamm

Der Ortsrat stimmte auch zu, dass ein ähnliche Beschilderung dann auch an die Einfahrt des Spoorwegs kommen wird. So sollen nicht mehr so viele auswärtige Besucher von der Meerstraße aus an der Grundschule vorbeifahren. Für den weiteren Verlauf der Meerstraße und den Bruchdamm am Großparkplatz entlang hatte die Verwaltung auch eine solche „unechte Einbahnstraße“ vorgeschlagen. Doch der Ortsrat befürchtete, dass dann die einzige verbliebene Ausfahrt auf die Durchgangsstraße häufiger überlastet würde. So bleibt dort alles wie es ist.

Allerdings berichtete Hansing, dass derzeit eine Ausschreibung für den Bau einer Schrankenanlage auf dem Parkplatz läuft. Außerdem will die Verwaltung der Politik demnächst Vorschläge machen, wo versenkbare Poller am Rand der Wochenend-Fußgängerzone Graf-Wilhelm-Straße/Neuer Winkel/Deichstraße installiert werden können. „Es ist aber wichtig, dass das zur Saison dann auch fertig ist“, sagte Walter Sternberg, Sprecher der SPD-geführten Mehrheitsgruppe.

Auf der Bleichenstraße in Steinhude wird es für die Radfahrer häufig eng. Neu markierte Parkplätze sollen für Abhilfe sorgen Quelle: Sven Sokoll

Parkregeln sind neu zu beschließen

Außerdem kündigte Hansing an, dass die beschlossene Stellplätze an der Bleichenstraße eingezeichnet werden, mit der vor allem Fahrradfahrer die Strecke besser passieren können sollen. Im neuen Jahr sollen die Politiker auch neu darüber befinden, wo Parkscheiben und wo Gebühren verlangt werden. Ein Schwerpunkt ist dabei der Ortskern. Die Gutachter des Büros SHP hatten festgestellt, dass das Parken auf dem Großparkplatz außen eigentlich günstiger sein muss als dort.

Die verschärften Parkregelungen im Umfeld der Badeinsel sollen in der Saison künftig nicht nur an den Wochenenden, sondern täglich gelten. „Wir haben festgestellt, dass auch in der Woche immer mehr Besucher kommen“, sagte Hansing. Die Stadt will dann auch ihre Kontrollen entsprechend ausweiten.

Rehbock wünscht sich neue Parkwiese

Die Gutachter hatten außerdem die Wiese südlich des Sölterwegs als zusätzliche Parkfläche vorgeschlagen. Der Geschäftsführer des Steinhuder Meer Tourismus GmbH, Willi Rehbock, bat darum, darüber schon für die nächste Saison Gespräche zu führen.

Für Isa Liemann (Grüne) gehe mit den Ankündigungen die grundlegenden Probleme des oft überlasteten Ortes noch nicht einer richtigen Lösung entgegen. Christiane Schweer ( CDU) ergänzte: „Ich frage mich manchmal, ob die Stadt die richtigen Prioritäten setzt, wenn sie kleinsten Sachen zuerst umsetzt.“ Zumindest will die aber mit einem mindestens vierwöchigen Großversuch in größerem Stil Alternativen erproben, wie Besucher sich ohne Autos besser innerhalb des Ortes bewegen können, etwa mit einem Pendelbus.

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll