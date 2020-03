Barne: Stadt Wunstorf setzt Sanierung der Plattenwege fort

Wunstorf

Der Verbindungsweg zwischen der Hans-Holbein-Straße und der Matthias-Grünewald-Straße wird derzeit auf der Rückseite der Gebäude saniert. Dabei handelt es sich um den achten Bauabschnitt der Sanierung der Plattenwege im Stadtteil Barne. Damit wurde im Jahr 2010 begonnen. Das Vorhaben soll nach Angaben der Stadt 2024 abgeschlossen sein.

Neunter Bauabschnitt beginnt im Frühsommer

Mit den aktuellen Arbeiten wurde im November vergangenen Jahres begonnen, sie sollen noch in diesem Monat beendet werden. Die Arbeiten für den neunten Bauabschnitt beginnen voraussichtlich im Frühsommer. Sie sollen die drei Wege umfassen, die ab der Hans-Holbein-Straße zu den Häusern mit den Hausnummern 15 bis 23, 25 bis 33 und 35 bis 43 führen. Der neunte Bauabschnitt dauert etwa drei Monate.

Ausbau des Weges am Barnewäldchen geplant

Außerdem ist der Ausbau des Weges am Barnewäldchen in Planung. Die Arbeiten sollen ebenfalls im Frühsommer beginnen und dauern etwa fünf bis sechs Monate. Die Kosten für den neunten Bauabschnitt betragen rund 170.000 Euro. Perspektivisch gesehen sollen in den nächsten Jahren die Wege an der Matthias-Grünewald-Straße, der Ludwig-Richter-Straße und der Spitzwegstraße abschnittsweise erneuert werden.

Anlieger werden nicht beteiligt

Bislang hat die Stadt rund 500.000 Euro in die Sanierung von 1700 Meter Wegstrecke investiert und in die Straßenbeleuchtung rund 43.000 Euro. 200.000 Euro flossen in die Sanierung der Regenwasserkanäle und 60.000 Euro in die Schmutzwasserkanäle. „Die Anlieger müssen sich nach dem jetzigen Stand der Satzung nicht beteiligen“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Wenn jedoch die Hausanschlüsse betroffen sind, werden den Anliegern die Kosten in Rechnung gestellt.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens