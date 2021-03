Wunstorf

Die Stadt Wunstorf will auf die Maskenpflicht-Schilder an der Steinhuder Promenade und in der Fußgängerzone keine Zeiten mehr schreiben. Die Region hat die Zeiten dafür gerade von 10 bis 16 Uhr auf 10 bis 19 Uhr geändert, weil die Menschen mittlerweile länger unterwegs sind. Allerdings befürchtet die Stadt Missverständnisse, weil die Maskenpflicht auch dann gilt, wenn es in den Bereichen außerhalb dieser Zeiten voll ist. „Unser Ordnungsdienst ist aber angewiesen, niemanden anzuhalten, der nachts allein ohne Maske durch diese Zonen läuft“, betont Stadtsprecher Alexander Stockum.

Von Sven Sokoll