Wunstorf

Die Stadt will das Böllern zum Jahreswechsel zeitlich begrenzen. Ab diesem Jahr sollen Feuerwerkskörper nur noch im Lauf von 24 Stunden an Silvester und Neujahr gezündet werden, wie der Verwaltungsausschuss am Montag beschlossen hat. „Die genauen Zeiten müssen wir noch festlegen, aber wir können uns vorstellen, das von 17 bis 17 Uhr gelten zu lassen“, sagte der Erste Stadtrat Carsten Piellusch. Der Bund erlaubt das Böllern an den beiden kompletten Tagen.

Als Grund für die neue Regeln für Wunstorf nannte Piellusch zunehmende Beschwerden über Lärm und Müll, die von den Böllern ausgehen. „Es ist ja nachvollziehbar, direkt nach Mitternacht das Neue Jahr damit zu begrüßen. Aber der Zeitraum, in dem die Feuerwerkskörper gezündet werden, muss sich nicht immer weiter ausdehnen“, sagte der Sozial- und Ordnungsdezernent.

Verwaltung begrüßt Verzicht des Handels

Mit Freude sieht die Stadtverwaltung, dass ein Teil des Handels schon darauf verzichtet, Silvesterraketen zu verkaufen. „Wir werden deshalb auch appellieren, dass weitere Geschäfte diesem Beispiel folgen.“ Auch die Bürger sollten von sich aus möglichst ganz ohne Böller feiern.

Von Sven Sokoll