Stadt sagt das Schützenfest ab

Der Beschluss des Verwaltungsausschusses (VA) am Montag ist hart für die Kompanien und fürs traditionsbewusste Publikum. Aber das Schützenfest Wunstorf vom 5. bis 7. Juni ist abgeblasen. Die Stadt hätte jetzt wichtige Verträge schließen müssen. Und das Risiko ist Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt zu groß.

„Wir haben kein Risikokapital, auf uns kommen enorme finanzielle Lasten zu“, sagte Eberhardt am Dienstag. Risikokapital bedeutet: Würde die Stadt jetzt Verträge mit einem Festwirt und dem Hersteller der Orden zum Beispiel schließen, muss sie am Ende auch die Musik bezahlen. Das war dem VA in Corona-Zeiten zu heiß. Dabei hatte der Arbeitskreis Schützenfest so schöne Pläne.

Keine Zeit zu warten

„Die Stadt Wunstorf wettet, dass die Bürgerkompanien es nicht schaffen, um 22 Uhr mindestens 300 Bürger aus Wunstorf und den Ortsteilen mit Zylinder im Festzelt zu versammeln“ – das sollte die erste Stadtwette in der Geschichte des Schützenfestes werden. Kinderumzug, Kommers, Ausmarsch, Festumzug und Bürgerfrühstück waren fest geplant. Das Coronavirus hat das jetzt alles vom Tisch gewischt. Die Stadt habe mit den Verträgen nicht so lange warten können, bis sie sicher weiß, dass die Corona-Lage ein solches Fest erlaubt, sagt Eberhardt.

Auch die NDR-Landpartie wackelt

Eberhardt kündigte im Verwaltungsausschuss an, dass die Stadt ihre sämtlichen Veranstaltungen bis Ende Juni absagen wird. Dazu zählt voraussichtlich auch die NDR-Landpartie am 13. und 14. Juni mit dem Neubürgerempfang – dies wohl deshalb, weil sich der NDR erst Mitte April festlegen will. Dann enden die ersten Fristen der Allgemeinverfügungen. Die Stadt empfiehlt anderen Veranstaltern, für den Rest des ersten Halbjahres in eine ähnliche Richtung zu denken. „Alles andere ist nach meiner Einschätzung sehr risikobehaftet“, sagte Eberhardt gegenüber der HAZ/NP-Redaktion Wunstorf.

Eberhardt dankt der Bevölkerung

Der Bürermeister dankt der Wunstorfer Bevölkerung ausdrücklich für Vernunft, Geduld und Mitdenken. Verwaltung und Polizei tagten täglich. „Es gab keine coronabedingten Vorfälle bis jetzt, die allermeisten verhalten sich beim Einkauf und in den Straßen vernünftig. Dafür bin ich sehr dankbar. Dass wir in Wunstorf erst fünf Infizierte haben, ist auch unserer frühen Reaktion und den Vorkehrungen geschuldet“, sagte Eberhardt. Gemessen an der Einwohnerzahl liege Wunstorf in der Region am unteren Ende der Skala.

