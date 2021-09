Wunstorf

Die Stadt Wunstorf steht am Mittwoch, 29. September, in einer Verhandlung beim Verwaltungsgericht Hannover dem Landesamt für Schule und Bildung gegenüber. Sie streiten um die Frage, ob das Land auch für Springerkräfte in den Kitas Personalkostenzuschüsse zahlen muss. Auch viele andere klagende Kommunen blicken auf das Ergebnis im Wunstorfer Fall.

Die Stadt hat mit Bezug auf das Kita-Jahr 2015/2016 für ihre eigene Kita in Steinhude geklagt. Für diese verlangte sie einen um rund 11.000 Euro höheren Zuschuss. Nach einer Pressemitteilung des Gerichts argumentiert die Stadt, dass die Springerkräfte notwendig sind, um den Betrieb zu sichern. Das Land habe sich seit 2015 von den Kita-Trägern sogar zusichern lassen, dass die Personalreserve groß genug ist. „Insofern habe sich das Land auch an der Finanzierung dieser Personalreserve beteiligen müssen“, gibt das Gericht die Position der Stadt wieder.

Das Landesamt sagt aber, dass der Landesgesetzgeber schon bei der Diskussion über das Kita-Gesetz im Jahr 1992 nicht vorgehabt habe, die Reserve zu bezuschussen, und das auch nach dem in diesem Sommer neu gefassten Gesetz nicht vorgesehen ist. Wie viele Fachkräfte tatsächlich notwendig sind, um das gesetzliche Betreuungsvolumen zu leisten, und wie viele Springer dazu zählen, sei nicht relevant. Außerdem soll die Stadt einen Bescheid des Landes zum Gegenstand des Verfahrens gemacht haben, in dem die strittige Frage gar nicht geregelt sei.

Von Sven Sokoll