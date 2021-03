Luthe

Bis zum Ende der Osterferien sollen Teile des Schulhofes in Luthe saniert sein. Die Arbeiten haben am Dienstag begonnen. Ein Landschaftsbaubetrieb aus Garbsen entsorgt rund um die Bäume den Asphalt und erneuert die Entwässerung. Wurzeln hatten den Belag so beschädigt, dass das Wasser kaum noch in die Gosse ablaufen konnte.

Neue Spielgeräte für die Pausen

Rund um die Bäume werden Flächen mit Holzschnitzeln ausgelegt. Unter den Platanen lässt die Stadt Sitzelemente aufstellen. Weiterhin werden neue Spielgeräte wie ein Karussell und eine Kletterpyramide aufgebaut. Auch das Fangnetz für Bälle und der Zaun sollen ersetzt werden.

Die Kinder erwarten nach den Osterferien neue Spielelemente wie diese Kletterpyramide. Quelle: privat

Die Stadt bedauert, den Unterricht derzeit stören zu müssen. Die Arbeiten sollen bis zum Ende der Osterferien beendet sein. Aber weil die beiden Ferienwochen allein nicht ausreichen, musste der Baubeginn in die Schulzeit gelegt werden. Für die Sanierung hat die Stadt 120.000 Euro eingeplant.

Von Anke Lütjens