Ferienbetreuung: Das ist das Angebot der Stadt Wunstorf

Wunstorf

Spielen und Spaß haben mit anderen Kindern: Auch 2020 bietet die Stadt Wunstorf mit ihrem Kooperationspartner, dem Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof, wieder eine Betreuung in den Schulferien an. Das Angebot richtet sich an Wunstorfer Schüler der Jahrgänge eins bis vier. Vorrangig richtet sich die Betreuung an Grundschulkinder, deren Eltern oder Erziehungsberechtigte berufstätig sind. Die Unterlagen für die Anmeldung können ab Montag, 6. Januar, bei der Stadtverwaltung angefordert werden.

Betreuung in sechs Ferienwochen

In den Osterferien bieten die Partner in der ersten Ferienwoche eine Betreuungszeit von Montag, 30. März, bis Freitag, 3. April, an. In den ersten drei Wochen der Sommerferien gibt es eine Ferienbetreuung jeweils von Montag bis Freitag vom 20. bis 24. Juli sowie vom 27. bis 31. Juli und vom 3. bis 7. August. In den Herbstferien bieten die Kooperationspartner zwei Betreuungszeiten an. Diese sind vom 12. bis 16. Oktober und vom 19. bis 23. Oktober.

Die Kosten betragen 60 Euro pro Kind und Betreuungswoche. Ein täglich frisch zubereitetes Mittagessen ist im Preis enthalten. Geringverdiener und Berechtigte aus dem Bundesteilhabepaket haben die Möglichkeit, einen Zuschuss zu beantragen.

Mitarbeiter bereiten Programm vor

Das Betreuungsteam unter Leitung von hauptamtlichen Mitarbeitern des Kinder- und Jugendzentrums haben sich allerlei Spiel- und Kreativangebote für die Teilnehmer ausgedacht. Die Kinder haben die Möglichkeit, die Angebote des Bau-Hofes zu nutzen. Sie können an unterschiedlichen Aktivitäten etwa im Tierbereich, im Hüttenbau, der Kreativwerkstatt oder in der Kletterhalle teilnehmen.

Teilnehmerzahl ist begrenzt

Das Angebot in den Oster- und Herbstferien ist auf eine Teilnehmerzahl von 30 Kindern begrenzt. In den Sommerferien können maximal 40 Kinder im Grundschulalter betreut werden. Die Betreuungszeiten sind von montags bis freitags von 7.45 bis 14 Uhr. Eltern, die Interesse an der Betreuung haben, können die Anmeldeunterlagen ab Montag, 6. Januar, per Mail anfordern oder sich telefonisch melden. Persönlich abgeholt werden können die Anmeldungen zu den allgemeinen Bürozeiten im Verwaltungsgebäude C, Zimmer 217.

Eltern müssen den Namen des Kindes und das Geburtsdatum, die gewünschte Betreuungswoche und die Adresse des Kindes in der Anmeldung angeben. Zur endgültigen Anmeldung wird ein Termin vereinbart. Eine Anmeldung zur gewünschten Ferienbetreuung ist bis drei Wochen vor Beginn des ersten jeweiligen Ferientags über die Jugendpflege möglich. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die Vergabe von Restplätzen, dann auch für Kinder der fünften und sechsten Klassen, direkt über den Bau-Hof.

Weitere Auskünfte gibt es bei der Jugendpflege unter Telefon (0 50 31) 10 13 77, per E-Mail an jugendpflege@wunstorf.de und auf den Internetseiten des Kinder- und Jugendzentrums derbau-hof.desowie der Jugendpflege Wunstorf jpw.wunstorf.de.

