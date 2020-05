Spielplätze sind wieder offen, doch Badeinsel bleibt geschlossen

Wunstorf

Die Stadtverwaltung hat am Mittwoch begonnen, die 63 Spielplätze in Wunstorf nach und nach wieder freizugeben, nachdem die geänderte Landesverordnung in Kraft getreten ist. Demnach muss beim Spielen immer ein Erwachsener dabei sein, der auf den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen allen Besuchern achtet. „Wir appellieren wirklich an die Eltern, ihre Verantwortung da wahrzunehmen“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum.

Die einzige Ausnahme ist der Spielplatz auf der Badeinsel, die weiterhin komplett geschlossen bleibt. Gerade im Hinblick auf den baldigen Himmelfahrtstag will die Stadt keine neuen Anreize für auswärtige Besucher schaffen, nach Steinhude zu fahren. Gespannt blickt sie auch den nächsten Wochen entgegen, wenn in der Gastronomie und bei den touristischen Übernachtungen in mehreren Phasen Lockerungen in Aussicht stehen.

Von Sven Sokoll