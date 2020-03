Wunstorfer Schüler liegen bei Filmwettbewerb in den Top Ten

Wunstorf

Der Gemeinschaftsfilm „Das kommt uns nicht in die Tüte“ ist für den niedersächsischen inklusiven Kurzfilmpreis nominiert. Schüler der Paul-Moor-Schule und der Evangelischen IGS haben ihn gemeinsam gedreht und sind nun bei „Ganz schön anders – No limits“ unter die Top Ten von 75 Einsendungen gekommen. Damit haben sie noch die Chance auf eine Reise nach Berlin. Wer sie unterstützen will, kann sich auch noch an einer Publikumsabstimmung beteiligen.

Ab November hatten die Schüler mit und ohne Behinderung erstmals gemeinsam mit Profis des Vereins Blickwechsel gedreht, die den Wettbewerb veranstalten. So bekamen sie Tipps, wie sie die Ideen filmisch umsetzen können. Gemeinsam mit den Betreuerinnen Nele Askermann von der Förder- und Nicole Mensching von der Gesamtschule hatten sie drei Themenideen gesammelt. Dabei ging es um den Umweltschutz, die persönlichen Grenzen in Alltagssituationen und das Überwinden von Grenzen.

Sieger werden am 25. März ausgezeichnet

Siebt- bis Zehntklässler aus Niedersachsen haben in den weiteren Beiträgen aber auch viel Fantasie gezeigt und produzierten unter anderem eine Reportage über Polizeigewalt, stellten den Klimawandel mit einer Animation dar und beschäftigten sich mit Freundschaften. Am 25. März sollen die Preise des Landeswettbewerbs im Astor-Kino in Hannover überreicht werden. Dazu werden neben rund 500 Schülern auch die Fotokünstlerin Anna Spindelndreier und der David Lebuser, der deutsche Meister im Rollstuhlskating, erwartet.

Medienprofi Tobias Milde gibt Stina Tipps. Quelle: Anke Lütjens

Über die Preisträger wird nicht nur die Jury entscheiden. Noch bis zum 15. März werden aber auch die Gewinner eines Publikumsextrapreises ermittelt. Dafür sind alle Filme unter www.youtube.com/kurzfilmwettbewerb im Internet zu sehen. Der Film, der am häufigsten angesehen oder mit einem „Like“ versehen wurde, gewinnt den Preis. Wer die Wunstorfer dabei unterstützen will, erreicht sie hier direkt: youtu.be/OtZobHidPDk.

Gewinner besuchen Filmpark Babelsberg

Der Wettbewerb bietet schon seit 2013 die Chance, Berührungsängste zwischen Schülern mit uns ohne Behinderung abzubauen. Der Hauptpreis ist eine Reise nach Berlin, bei der die Gewinner den Filmpark Babelsberg besuchen können. Ob die Wunstorfer gewonnen haben, erfahren sie erst bei der Gala. Dabei werden die Filme auch mit Untertiteln versehen und auch als Hörfilm produziert, sodass auch Sehbehinderte und Gehörlose sie verstehen können.

Von Sven Sokoll