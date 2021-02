Wunstorf

Hausbesitzer sind am Sonntagvormittag in Wunstorf und den Ortsteilen mit Schneeschaufeln vor die Tür gegangen, um die Gehwege zu räumen. In Luthe an der Kleinen Heide kam sogar eine Schneefräse zum Einsatz. Was die einen ärgert, erfreut die anderen: Auf den Rodelbergen in Luthe und in der Barne tummelten sich die Kinder mit ihren Schlitten. Polizei und Feuerwehr meldeten bis zum Sonntagnachmittag keine besonderen Vorkommnisse.

Die Kinder freuen sich über den Schnee und sausen mit ihren Schlitten den Luther Rodelberg hinab. Quelle: Anke Lütjens

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs der Stadt Wunstorf sind am Sonntag seit vier Uhr morgens im Einsatz, um Straßen und Wege vom Schnee zu befreien – mittags ist Schichtwechsel. Insgesamt sind 17 Fahrzeuge und 23 Mitarbeiter im Räumeinsatz. „Wir machen in den nächsten Tagen auch so weiter, weil es noch Schnee geben soll. Der Wind soll allerdings nachlassen“, sagt Wilhelm Cordes, Leiter des Bauhofs. Ein Mitarbeiter hält in der Zentrale am Sahlenkamp die Stellung. Am Montagmorgen ist die Nacht für die Mitarbeiter um 3 Uhr morgens zu Ende. „Wir bleiben ruhig und arbeiten alles ab“, versichert Cordes.

