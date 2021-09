Wunstorf

Irgendwie kennt sie jeder. Denn bei einer Friedhofsbestattung sind es immer wieder sechs schwarz gekleidete Männer oder Frauen, die als Sargträger oder Urnenträgerinnen dem Verstorbenen das letzte Geleit geben. Sie haben eine hohe Verantwortung. Sie tragen dazu bei, dass eine Beerdigung reibungslos abläuft. Bei jeder Beerdigung sind sie zur Stelle und übernehmen damit eine Aufgabe, zu der die Angehörigen in diesem Moment der Trauer kaum in der Lage sind.

Der Nachwuchs ist rar geworden. Zumeist sind es rüstige Rentner, in Wunstorf beispielsweise zwischen 65 und 84 Jahren. Unterschiedlich sind die Zugänge dafür. Jüngere und Berufstätige können diese Aufgabe tagsüber nicht übernehmen. Die Freiwilligen melden sich beim Bestattungsunternehmen, das sie auch zu Beerdigungen einteilt.

Die Anfänge waren unterschiedlich

Peter Rose ist seit Beginn seiner Rente dabei. „Ich wurde bei der Feuerwehr angesprochen, ob ich nicht als Sargträger mitarbeiten möchte. Da musste ich erst meine Frau davon überzeugen. Frauen sehen es nicht so gerne, wenn man immer wieder mit dem Tod unterwegs ist“, berichtet er. „Für mich hat alles mit einer Bestattung in der Verwandtschaft begonnen“, schildert Heinz Kroski seinen Zugang zu dieser für viele nicht erstrebenswerten Aufgabe. „Inzwischen bin ich seit 20 Jahren als Sargträger unterwegs.“

Und bei Siegried Hoffmann lief es wieder anders. „Ich wurde vor zwölf Jahren von einem bekannten Beerdigungsinstitut angesprochen, ob ich als Sargträger fungieren würde“, sagt er. Er stimmte zu und ist jetzt seit zwölf Jahren aktiv. „Bei mir war es eine Zeitungsannonce, auf die ich mich gleich beworben habe und auch angenommen wurde“, erinnert sich Harald Skrotzky. Alle üben diese Tätigkeit ehrenamtlich mit einer kleinen Aufwandsentschädigung aus.

Sie kommen dem Toten besonders nahe, wenn sie den Sarg zur letzten Ruhestätte bringen und ins Grab herablassen. Quelle: Winfried Gburek

In der Vergangenheit wurde dieser letzte Dienst für den Verstorbenen durch Männer aus der Nachbarschaft, von Vereinsmitgliedern oder Feuerwehrleuten erwiesen. Auch Jugendliche haben einem Gleichaltrigen auf diese Weise ihre besondere Ehren bezeugt und Abschied genommen. Heute ist dies oftmals nicht mehr möglich. Professionelle oder zumeist ehrenamtliche Sargträger haben diese Rolle übernommen.

Sargträger müssen kräftig sein

Über die Voraussetzungen sind sie sich einig: Körperliche Kraft sollten Sargträger mitbringen, um den Katafalkwagen mit dem Sarg des Verstorbenen, mit Kränzen und Gestecken, während der Trauerfeier von der Kapelle zur Grabstelle gemeinsam ziehen und den Sarg herunterlassen zu können. „Ein Sargträger sollte auch stabil sein, um die Traueratmosphäre um den Verstorbenen aushalten zu können“, ist die Erfahrung von Heinz Kroski.

Männer und Frauen üben den Dienst der Sargträger aus. Wie Nina Benndorf übernehmen Frauen vor allem die Urnenbestattungen. Quelle: Winfried Gburek

Jede Beerdigung ist anders, „aber es ist immer eine Geschichte der Liebe, der man durch diese Tätigkeit beistehen kann“, betont Nina Benndorf, die als Bestatterin auch in bestimmten Situationen Urnen trägt. „Meine Mutter fragt oft danach, wie ich mit dem Erlebten umgehen kann.“ Besondere Beerdigungssituationen bespricht sie dann oft mit Kolleginnen und Kollegen.

„Es fiel mir nicht leicht, um 7 Uhr morgens allein, ohne Angehörige oder Freunde des Verstorbenen, die Urne eines Obdachlosen beizusetzen, wenn dann noch umgehend die Friedhofsgärtner zur Stelle sind, um die Grasnarbe vom Aushub als Verschluss der Bestattung wieder aufzulegen.“ Einig sind sich alle außerdem in diesem Punkt. „Es ist schon belastend, wenn einem der Verstorbene persönlich gut bekannt gewesen ist, ein sehr junger Mensch oder gar ein Kind ist“, hebt Kroski hervor.

Zwischenfälle sind erspart geblieben

Besondere Zwischenfälle erlebte bisher niemand von ihnen. Hier und da wurde vielleicht ein besonderes Gesteck in der Kapelle vergessen und dann nachgeholt. „Außer, dass einem Sargträger bei der Verbeugung über dem Grab der Zylinder in das Grab fiel. Das war aber auch kein großes Problem. Den konnten wir nach Abschluss der Beerdigungsfeier herausholen“, erinnert sich Peter Rose.

Nach dem Ankleiden und dem geordneten Aufstellen werden die Sargträger plötzlich ganz ernst, setzen den Zylinder auf und gehen in die Kapelle zum aufgebahrten Sarg. Mit dem Ausdruck der Würde ziehen sie den Sarg behutsam aus der Friedhofskapelle bis zum Grab, heben ihn an, tragen ihn in gemächlichen Schritten zum ausgehobenen Grab, setzen ihn auf die Hölzer und lassen ihn mit Seilen in die ausgehobene Grabstätte herab. Mit einer respektvollen Verbeugung beenden sie ihren Dienst.

Von Winfried Gburek