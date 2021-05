Wunstorf

Die SPD hat sich auf ihre Kandidaten für die Kommunalwahl im September festgelegt. 77 Mitglieder trafen sich dazu am Sonnabend im Barnestadion.

Der SPD-Kandidat für das Bürgermeisteramt, Carsten Piellusch, erläutert den Mitgliedern einige Eckpfeiler seines Wahlprogramms. Quelle: Anke Lütjens

Fraktionsvorsitzende nimmt Spitzenplatz ein

Bei den Wahlen zum Rat der Stadt nimmt die Fraktionsvorsitzende Kirsten Riedel den Spitzenplatz auf der Liste für den Wahlbereich I (Kernstadt, Blumenau und Klein Heidorn) ein. Auf den Plätzen folgen Ortsbürgermeister Thomas Silbermann, Renate Rohde und Torben Klant. Im Wahlbereich II mit Bokeloh, Idensen, Mesmerode, Großenheidorn, Kolenfeld, Luthe und Steinhude steht Idensens Ortsbürgermeister Rolf Herrmann an der Spitze, gefolgt von Daniela Helbsing, Wilhelm Bredthauer und Elisabeth Stege.

Listen für die Ortsräte stehen fest

Für den Ortsrat Blumenau kandidieren in der Spitze Frank Zülich und Michael Hasenbein. Für den Ortsrat Bokeloh sind es Helga Ebel und Jutta Rohrbach. Martin Ehlerding und Franziska Hofmann führen die Liste für den Ortsrat Großenheidorn an. In Idensen nehmen Rolf Herrmann und Christian Bauer die Spitzenpositionen ein und in Klein Heidorn Elke Rodloff sowie Sven Thometzki. In Kolenfeld führen Ortsbürgermeister Karsten Grobe und Silke Seppelt die Liste an, in Luthe Ortsbürgermeister Rolf Hoch sowie Nadine Kohrs.

Für den Ortsrat Mesmerode sind Ortsbürgermeister Ulrich Troschke sowie Heike Kellermann die Spitzenkandidaten, für den Ortsrat Steinhude Wilhelm Bredthauer und Renate Ullemeyer. Thomas Silbermann und Renate Rohde führen die Liste für den Ortsrat Wunstorf an.

Sorgen bereiten der Partei die sozialen Folgen der Corona-Pandemie insbesondere für Kinder und Jugendliche. „Mangelnde Sprachförderung in Kitas, Homeschooling und fehlende Kontakte beschäftigen uns sicher noch Jahre“, sagte der SPD-Vorsitzende Torben Klant. Die SPD will das zum Wahlkampfthema machen – neben den Schwerpunkten Wohnungsmarkt, Digitalisierung, Mobilität und Klimaschutz.

Von Anke Lütjens