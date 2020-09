Wunstorf/Bokeloh/Mesmerode

2014 haben die Feuerwehren Bokeloh und Mesmerode den Bau eines gemeinsamen Gerätehauses auf den Tisch der Stadtverwaltung gelegt. Rot-Grün machte sich das 2015 zu eigen und beantragte den Bau. Heute, sechs Jahre später, gibt es seit zwei Tagen einen Bebauungsplan. Frühestens 2023 soll es fertig sein. Neun Jahre von der Idee bis zum Einzug? SPD und Grünen geht das deutlich zu langsam. „Wir reden hier nicht über ein Schulzentrum“, sagt SPD-Fraktionschefin Kirsten Riedel, „sondern über ein Gerätehaus aus dem Katalog.“ Im Finanzausschuss hat die SPD ihrem Ärger am Dienstagabend Luft gemacht.

Finanzpolitik fordert Konzepte

Anlass war der Bericht von Stadtbrandmeister Martin Ohlendorf zum Status Quo der Ortsfeuerwehren. „Als die Verwaltung ihren Zeitplan für Bokeloh vorgelegt hat, haben alle im Ausschuss große Augen gemacht“, sagt Riedel. Niemand kannte den Zeitplan. Das ganze Verfahren sei nicht transparent, dem Ausschuss fehlten wesentliche Informationen, sagt sie. Der Ausschuss hat die Verwaltung beauftragt, bis zum 28. September ein Konzept vorzulegen, wie sich der Neubau an der Straße Zum Pumpwerk in Mesmerode-Ost beschleunigen lässt. Unisono mit Ohlendorf fordert der Ausschuss zusätzlich eine Prioritätenliste, wann welches Gerätehaus bis 2030 modernisiert oder neu gebaut werden soll.

Eberhardt : Verfahren war kompliziert

Dass einige Wachen sanierungsbedürftig sind, ist unstrittig. Luthe steht im Programm, ebenso Kolenfeld und Klein Heidorn. Aber keine Wache ist in so schlechtem Zustand wie Bokeloh – Sanierung ausgeschlossen. Die Wache ist baufällig, und die Stadt dürfte heilfroh sein, wenn sich in den alten Mauern bis zum Einzug in die neue Wache keine neuen Risse mehr auftun.

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt hebt fast entschuldigend die Hände. Er könne den Ärger verstehen, sagt er. Er wirbt aber auch darum, die Fakten zu beachten. Allein den Flächennutzungs- und den Bebauungsplan rechtsverbindlich zu machen, habe fast vier Jahre gedauert, „weil die Bäume hinter der geplanten Wache von der Region als Wald eingestuft wurden und wir mit größerem Abstand zum Wald neu planen mussten“, sagt Eberhardt. Außerdem sei die Bauverwaltung durch die Vielzahl der Bauprojekte immens gefordert, trotz personeller Verstärkung. Alles richtig, entgegnet Riedel, „aber warum die Planung bis 2022 dauern soll, ist nicht nachvollziehbar.“

Auswahl der Architekten beginnt

Der Zeitplan der Stadt sieht nach Informationen aus dem Finanzausschuss so aus: Bis Anfang Oktober sollen Architekturbüros per Ausschreibung eingeladen werden, Pläne auszuarbeiten. Das Raumprogramm für die neue Wache liegt vor, der Bebauungsplan besteht seit zwei Wochen. Hat die Verwaltung den besten Entwurf ausgewählt, soll die Detailplanung etwa ein Jahr in Anspruch nehmen. „Das lässt sich vielleicht beschleunigen. Ich rechne mit einem Baubeginn im Sommer 2021, Fertigstellung ein Jahr später“, sagt Eberhardt und ist damit wesentlich optimistischer als seine Finanz-Dezernentin Marita Baciulis. Sie hatte nach Riedels Angaben von einer Fertigstellung nicht vor 2023 gesprochen. Eberhardt wird das Verfahren am heutigen Donnerstag im Stadtkommando der Feuerwehren erklären.

Marcus Thiele, Ortsbrandmeister in Bokeloh, hält sich mit öffentlicher Kritik an der Verwaltung sehr zurück. Er hat zum Thema alles gesagt und wartet jetzt das persönliche Gespräch mit Eberhardt ab. „Wir hoffen, dass das Haus bis 2023 hält – je eher das neue fertig wird, desto besser“, sagt Thiele. Seine Stützpunktfeuerwehr hat drei Fahrzeuge, die Mesmeroder bringen ihre Grundausstattung mit zwei Fahrzeugen in die Halle.

Neustadt entwirft Gerätehaus aus dem Modellbaukasten

Wunstorf steht mit dem Problem alter, zu kleiner Gerätehäuser nicht allein dar. Neustadt zum Beispiel hat sich 2018 für Eilvese ein Musterhaus entwerfen und jetzt bauen lassen. Planungs- und Bauzeit: drei Jahre. Einzelne Module können für andere Feuerwehren angepasst werden. Eilvese steht jetzt Pate für Otternhagen und Mandelsloh.

