Nach der Corona-Pause hat die SPD-Abteilung Steinhude am Donnerstag im Haus am Meer erstmals wieder in einer Versammlung mit Bürgern über aktuelle Themen diskutiert. Dabei kritisierten die Parteimitglieder, dass der Platz im Scheunenviertel derzeit zu oft für Freizeitveranstaltungen mit einem nicht überzeugenden Niveau genutzt werde. Die Sozialdemokraten wollen sich in der Angelegenheit jetzt direkt an die Verwaltung wenden.

Schule soll Freizeitheim werden

Beim Thema Schulzentrum dringt die SPD darauf, nach dem Aus der Graf-Wilhelm-Schule das Konzept des Ortsrats weiter umzusetzen. Dieser schlägt vor, das Gebäude für Tourismus und Kultur zu nutzen – in Form eines Freizeitheims mit Vereinsräumens. So könnten auch die Steinhuder weiter davon profitieren. Auf keinen Fall soll das Gebäude nach der Vorstellung der Sozialdemokraten abgerissen werden. Auch die Sportanlagen seien so wichtig, dass sie möglichst noch ausgebaut werden sollten.

Verkehrskonzept gefordert

Weiterhin drängt die Partei auf ein Verkehrskonzept, das der Ortsrat bereits vor zwei Jahren gefordert hatte. Noch immer fehlt das Ergebnis eines Gutachtens. Vor allem im Bereich der Badeinsel will die SPD möglichst schnell tätig werden, um die Anwohner zu entlasten.

Die Partei plant für den 21. August eine Bootsfahrt mit dem früheren Geschäftsführer des Meerbach-Unterhaltungsverbands, August Lustfeld, und der Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus. Die Fahrt nach Brüssel musste die Abteilung auf das Frühjahr 2021 verschieben.

