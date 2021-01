Wunstorf

Die SPD Wunstorf will in der nächsten Woche entscheiden, wer für sie bis zur Kommunalwahl im September um das Bürgermeisteramt kämpfen soll. Die Entscheidung soll bei einer Versammlung am Mittwoch, 13. Januar, ab 19 Uhr in der Aula der Otto-Hahn-Schule fallen. Der Ortsvereinsvorsitzende Torben Klant hofft allerdings, dass die Partei den Termin nicht noch einmal wegen der Corona-Pandemie verschieben muss, wie es die CDU gerade getan hat.

Wer sich um das Amt bewirbt, darüber wollte Klant noch nicht sprechen, das sei so abgesprochen. „Wir gucken ja schon lange und wollen diesen breiten Auswahlprozess jetzt zum Ende führen.“ Eine Empfehlung hat der Vorstand bisher nicht ausgesprochen. Dazu dass die Wunstorfer Auepost über den baupolitischen Sprecher Martin Ehlerding, Ortsbürgermeister in Großenheidorn, und den Ersten Stadtrat und Sozialdezernenten Carsten Piellusch als aussichtsreichste SPD-Kandidaten geschrieben hat, sagte Klant: „Ich kann diese Spekulationen nicht bestätigen.“

Die SPD-Mitglieder müssen in der Versammlung auch zahlreiche Delegierte wählen. Die Wunstorfer SPD-Kandidaten für die Regionsversammlung sollen erst später folgen.

