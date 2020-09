Wunstorf - So will die Stadt den Fahrradverkehr in Wunstorf stärken

Nach 30 Jahren soll Wunstorf wieder ein zeitgemäßes Radfahrkonzept bekommen, um auf die Entwicklungen seitdem zu reagieren. Um es vorbereiten, wird die Stadt jetzt ein Gremium mit Fachleuten aus Verwaltungen und Verbänden einrichten.