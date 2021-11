Wunstorf

Der Runde Tisch Wunstorf macht mit einer Aktion am Donnerstag, 25. November, auf häusliche Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Die Organisatorinnen stehen von 16 bis 18 Uhr vor der Frauenberatungsstelle, Am Alten Markt 4, und verteilen Popcorntüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte“. Die Aktion ist Teil einer Kampagne der Vereinten Nationen unter dem Motto „Orange the World“, bei der Nichtregierungsorganisationen weltweit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen, indem sie Gebäude in orangefarbenes Licht tauchen. Entsprechend wird auch die Frauenberatungsstelle an diesem Spätnachmittag erstrahlen.

Laut Marija Vorona, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Wunstorf, werden Frauen oft hinter verschlossenen Türen Opfer von Gewalt. Nachbarn oder Freunde, die etwas davon mitbekommen, seien oft verunsichert und wüssten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ziel der Aktion sei daher nicht nur, betroffenen Frauen eine Anlaufstelle zu bieten, sondern auch alle anderen Menschen dazu einzuladen, die Frauenberatungsstelle und ihr Angebot näher kennenzulernen. „Unser Signal an allen Frauen ist: Wir lassen euch nicht allein“, sagt Vorona.

Von Paul Lukas Primke