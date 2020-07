Wunstorf

Mit einem Rekordergebnis für Wunstorf endete am Sonntag die Stadtradel-Aktion. In diesem Jahr beteiligten sich rund 430 Radler. Sie legten in 21 Tagen insgesamt mehr als 100.00o Kilometer zurück. „Das sind beinahe doppelt so viele Radaktive wie in den vergangenen Jahren“, schreibt Klimaschutzmanager Lars Hiddessen. Der Koordinator für das Stadtradeln in Wunstorf bedankt sich für das großartige Ergebnis. Vor allem, da coronabedingt beispielsweise die Sternfahrt nach Hannover ausfallen musste.

„7.30-Uhr-Radeltruppe“ liegt unschlagbar vorn

Unschlagbar ist in diesem Jahr wieder die „7.30-Uhr-Radeltruppe“. Die Stadtradel-App zeigt an, dass sie pro Kopf 1012 Kilometer gefahren ist. Das „Radlerpaar“ schaffte je 739 Kilometer. Dicht dahinter folgt „Just4Fun“ mit je 731 Kilometern. Auch die Kommunalpolitiker sind wieder kräftig in die Pedale getreten.

Fahrradfahrer können Kilometer noch diese Woche eintragen

Das endgültige Ergebnis steht aber noch nicht fest. In dieser Woche können Radelnde noch ihre Kilometer eintragen. Dann zeigt sich auch, ob die Wunstorfer Lokalpolitiker ihren Titel als fahrradaktivtes Kommunalparlament in der Region Hannover verteidigen konnten.

Die Punkte zeigen Mängel und Gefahrenstellen für Radfahrende. Diese konnten sie über die RADar-App melden. Quelle: Klima-Bündnis

Radelnde weisen auf Mängel und Gefahrenstellen hin

Erstmals nutzten Radfahrer auch die Hinweisfunktion der Radar-App. Sie wiesen darüber auf Gefahrenschwerpunkte oder einen mangelhaften Straßenbelag hin. Dazu zählten beispielsweise Schäden an der Straße Stiefelholz, berichtet Hiddessen auf Nachfrage. Am Idenser Moor fehle eine sichere Verkehrsquerung. An der Adolph-Brosang-Straße führe die Zufahrt für Radelnde über Parkplätze. Und an Kreiseln in Richtung Kolenfeld sei die Fahrradspur zu schmal.

Von Rita Nandy