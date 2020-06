Steinhude

Die neuen Grenzen des Naturschutzgebiets am Westufer des Steinhuder Meeres werden wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr sichtbar. Die Regionsversammlung hat den neuen Regeln zwar bereits am 28. April zugestimmt, und zwar ohne Änderungen gegenüber dem Vorschlag der Verwaltung. Doch nach Angaben von Regionssprecher Klaus Abelmann müsse der Landkreis Nienburg auch noch zustimmen, bevor die Tonnen an die neue Stelle kommen könnten. Und der dortige Kreistag werde wohl erst im Oktober abstimmen.

Auf bis zu 800 Metern sollen die Grenzen des Naturschutzgebiets dabei an den Wilhelmstein heranrücken. Unter anderem die Städte Wunstorf und Neustadt kritisierten, dass somit 200 Hektar Seefläche neu gesperrt würde. Die Regionsspitze sprach allerdings von einem geeigneten Kompromiss, nachdem Naturschützer gefordert hatten, die Grenzen noch deutlich weiter zu verschieben.

Wunstorf hatte sich außerdem dagegen gewandt, dass die Grenze auch auf dem Land näher an Steinhude heranrücken sollte. Damit sah die Stadt die weitere Entwicklung des Touristenorts in dem Bereich gefährdet. Das ist nun aber nicht beschlossen worden.

Sperrzone soll westlich des Wilhelmsteins entstehen

Nachdem die Region die Verfahren für die Naturschutzgebiete im Westen und Osten des Sees damit nun weitgehend zum Ende gebracht hat, läuft nun das nächste an. Dabei steht das Landschaftsschutzgebiet im Mittelpunkt, das die übrige Fläche des Sees umfasst. Der erste Entwurf ist fertig und soll in dieser Woche ins Beteiligungsverfahren gehen.

Schon bei den Beratungen über das Naturschutzgebiet Westufer hatten Vertreter der Naturschutzbehörde der Region angekündigt, dass für dieses Verfahren über eine weitere, zeitweise Sperrzone nachgedacht werde. Diese findet sich auch im Entwurf wieder. Demnach darf ein Bereich westlich des Wilhelmsteins im Zeitraum vom 15. September bis zum 31. Oktober nicht befahren werden, bevor der ganze See dann beim Winterfahrverbot bis Mitte März ohnehin nicht befahren werden darf. Diese verlängerte Frist für die Sperrzone resultiere aus Vorgaben der Staatlichen Vogelschutzwarte.

Zum Ostufer läuft noch ein Gerichtsverfahren

Gegen die Verordnung zum Naturschutzgebiet Totes Moor, die bereits von 2016 stammt, sind Klagen anhängig, über die das Oberverwaltungsgericht Lüneburg nach Aussagen aus dem Dezember in diesem Jahr entscheiden will. Das Ballonteam Steinhuder Meer will dabei erreichen, dass die Flugbeschränkungen gekippt werden. Die Notgemeinschaft Steinhuder Meer unterstützt außerdem Klagen ihres Vorstandsmitglieds Hans-Heinrich Schmid und des Hannoverschen Yacht-Clubs. Mit der Verordnung waren drei frühere Gebiete zusammengefasst worden, wobei auch hier auf dem Wasser die gesperrte Fläche gewachsen ist.

