Wunstorf

Das Radverkehrskonzept der Stadt Wunstorf ist in die Jahre gekommen – es stammt von 1986. Um ein neues zu erarbeiten, hat im September 2020 ein Runder Tisch von Stadtverwaltung, Politik und anderen gesellschaftlichen Gruppen die Arbeit aufgenommen. Zunächst haben die Mitglieder das Ziel gesetzt, aus allen Ortsteilen gute und sichere Verbindungen in die Kernstadt zu schaffen, namentlich zum Bahnhof. Eine Bestandsaufnahme ergab, dass fast überall Wege vorhanden sind, die allerdings vielfach Lücken oder Tücken aufweisen.

Wo genau diese liegen und wie Probleme am besten behoben werden, solle jetzt ein Planungsbüro erarbeiten, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum. Der Arbeitskreis Verkehr der Stiftskirchengemeinde will nicht so lange warten, legt bereits eigene Ideen vor. Dem Kreis, der einst aus dem Männerkreis der Kirchengemeinde entstanden ist, haben sich inzwischen Vertreter vieler weiterer Gruppen angeschlossen, etwa vom ADFC oder von den Grünen, wie Mitglied Reinhard Bruns berichtet.

„Wir haben den Eindruck, dass Politik und Verwaltung es nicht besonders eilig haben“, sagt Pastor Thomas Gleitz, der dem Arbeitskreis ebenfalls angehört. Dabei gebe es jetzt reichlich Fördergeld-Ausschreibungen, die Stadt könne viel Geld bei der Umgestaltung sparen. Deshalb legt der Arbeitskreis nun eigene Vorschläge vor, „wie diese unsystematische Ansammlung von Fahrradwegen in ein strukturiertes Radfahrkonzept für die Stadt Wunstorf eingebettet werden kann“, wie Gleitz schreibt. Ideal aus Sicht der Gruppe wäre es, die Radwegachsen durchgängig und sicher zu gestalten, „dann kann man sehen, wie man den restlichen Verkehrsraum an die Autos verteilt, und nicht umgekehrt, wie es bisher immer war.“

Achsen sollen Kernstadt durchqueren

Durch die Kernstadt schweben den engagierten Radfahrern zumindest zwei Achsen vor, die Wunstorf von Nord nach Süd und von Ost nach West durchqueren. In ost-westlicher Richtung bilde der Auedamm entlang der Westaue eine wichtige Verbindung, an der auch Stadtschule und IGS liegen – sie wird viel als Schulweg genutzt.

Es gibt auch eine Anbindung an die Ortsteile Bokeloh, Idensen und Mesmerode nach Westen sowie an den Radweg Steinhude-Bad Nenndorf. Gen Osten kommt man gut nach Blumenau und Liethe, und von dort nach Neustadt und Bordenau sowie über den Blumenauer Kirchweg nach Blumenau und Luthe. „Damit besitzt die Strecke eine verkehrliche Bedeutung, die es rechtfertigt, sie weiter auszubauen und für Fahrradfahrer sicherer und attraktiver zu machen“, finden die Arbeitskreis-Mitglieder.

Ost-West-Achse Auedamm ist mehrfach unterbrochen

Innerhalb der Stadt wird diese Ost-West-Achse von den zwei stark befahrenen Straßen In den Ellern und Am Stadtgraben unterbrochen. In beiden Fällen führen Brücken über den Fluss, die Radfahrer werden hinüber geleitet statt drunter durch. Für eine sichere Überquerung ist Am Stadtgraben eine Verkehrsinsel zwischen den Ampeln eingerichtet, In den Ellern müssen Fußgänger und Radfahrer dem Autoverkehr Vorrang geben.

Das behindere den störungsfreien Verkehrsfluss – der Arbeitskreis wünscht sich, dass der Fuß- und Radweg unter den Brücken weiter läuft und mittels Rampen an die jeweiligen Dammwege angeschlossen wird. „Damit wäre es für Fußgänger und Radfahrer sicher möglich, die beiden Hauptverkehrsstraßen zu überqueren.“

Unter der Bahnunterführung Blumenau ist der Radweg verengt und schlecht einsehbar – dort würde der Arbeitskreis Radverkehr gerne einen Spiegel sehen. Quelle: privat

Der Weg solle überdies verbreitert und mit einer festen Decke versehen werden, heißt es weiter. Bisher ist er zum Teil geschottert und für moderne Radwege an vielen Stellen zu schmal. Bei der Bahnunterführung Richtung Blumenau sollten aus Sicht des Arbeitskreises noch Spiegel angebracht werden, um Zusammenstöße zu vermeiden. Dort wird der Weg deutlich verengt, Gegenverkehr ist schlecht zu sehen.

SPD fordert Radschnellweg nach Steinhude

Auch die SPD schreibt sich das Radfahren auf die Fahne. Im Wahlkampf erneuern die Sozialdemokraten ihre Forderung nach einem Radschnellweg von der Kernstadt nach Steinhude. Dort ist auf der alten Meerbahntrasse bereits ein recht guter Radweg vorhanden, der ausgebaut werden könnte. Im Ortsrat Steinhude war die dortige Fraktion 2017 mit einem entsprechenden Antrag gescheitert.

Nun schlägt der Ortsvereinsvorsitzende Torben Klant vor, zunächst eine Machbarkeitsstudie für eine gute Trassenführung in Auftrag zu geben. Damit solle sich der Rat gleich zu Beginn der neuen Wahlperiode befassen, fordert Klant. Auch er weist auf Fördermöglichkeiten hin, mit denen bis zu 75 Prozent der Kosten vom Bund getragen werden könnten. Sowohl Pendler als auch Touristen könnten den Ort dann besser mit dem Rad erreichen – ein Beitrag, um ihn vom Autoverkehr zu entlasten.

Von Kathrin Götze