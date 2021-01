Wunstorf

Beim Projekt Kurze Wege entsteht ein neues Angebot für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien, die auf das Mittagessen in Schulen und Kitas angewiesen sind – aufgrund des aktuellen Corona-Lockdowns aber nicht versorgt werden können.

Der Regionsjugendring als Zusammenschluss der Jugendverbände hat wegen des Lockdowns nun ein neues Angebot entwickelt, das die Familien entlasten soll, und nennt es „Mittagsessen to go“. Neben dem Wunstorfer Jugendtreff Kurze Wege befinden sich zwei weitere Partner in Hannover. Bereits in der nächsten Woche, also ab dem 25. Januar, soll der Test beginnen. Dabei soll die Firma Meyer Menü einzeln verpackte Portionen mit vegetarischen Essen in die Ausgabestellen liefern, die dort dann verteilt werden. Beim Kurze-Wege-Laden an der Barnestraße 52 soll das montags bis freitags von 11 bis 13 Uhr geschehen.

Anmeldung jeweils bis zum Freitag davor

Das Team bietet auf seiner Internetseite www.projekt-kurze-wege.de die Möglichkeit an, das Anmeldeformular herunterzuladen, das auch im Laden und in Schulen ausliegt. „Ihr sollt nicht hungern“, schreiben die Organisatoren darin. Die Besteller müssen die jeweilige Nummer angeben, die belegt, dass sie Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch nehmen dürfen.

Die Anmeldung für eine ganze Woche muss jeweils bis zum Freitag davor, 10 Uhr, beim Regionsjugendring vorliege – für den Auftakt also schon am 22. Januar. Weitere Fragen beantwortet das Team von Kurze Wege unter der Telefonnummer (05031) 6892762.

Von Sven Sokoll