Polizei sucht Jugendliche und Unfallflüchtige in Wunstorf

Wunstorf/Steinhude/Idensen

Drei Autos sind am Freitag im Stadtgebiet teils erheblich beschädigt worden. In zwei Fällen ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht, im dritten Fall geht es um Sachbeschädigung.

In Steinhude soll angeblich eine Gruppe randalierender Jugendlicher am Freitag gegen 22.55 Uhr einen geparkten Wagen am Masurenplatz beschädigt haben. Nach Polizeiangaben wurde ein Spiegel abgetreten. Die Gruppe soll auf Fahrrädern Richtung Ostenmeer geflüchtet sein.

Unfallflucht in Idensen und Wunstorf

Einen Schaden von geschätzt 5000 Euro soll ein Unbekannter am Freitag in Idensen verursacht haben: Nach Polizeiangaben wurde ein geparkter Wagen zwischen 9 und 12 Uhr an der Straße Osterfeuerweg im Vorbeifahren beschädigt. Mit 1000 Euro gibt die Polizei den Schaden an einem weiteren Auto an, das an der Straße Am Zementwerk geparkt war. Das Heck des Wagens soll am Freitag zwischen 14 und 15.30 Uhr beschädigt worden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Wunstorf unter (05031) 95300 entgegen.

Von Markus Holz