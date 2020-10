Idensen/Wunstorf

Die Polizei sucht zwei Fahrer, die mit ihren Fahrzeugen geparkte Autos beschädigt haben und trotzdem weitergefahren sind. Beide Taten ereigneten sich am Freitag, 16. Oktober. Zunächst sind zwischen 9 und 12 Uhr an einem BMW größere Schäden entstanden, der am Osterfeuerweg in Idensen stand. Die Polizei vermutet, dass der Verursacher mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug unterwegs war.

Der zweite Unfall ereignete sich zwischen 14 und 15.30 Uhr an der Straße Am Zementwerk in Wunstorf. Hier wurde der hintere linke Stoßfänger eines weißen Toyota Avensis beschädigt. Um die Schuldigen in den beiden Fällen ausfindig zu machen, hoffen die Ermittler des Kommissariats Wunstorf auf Zeugenhinweise unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 oder 9 53 01 34.

Von Sven Sokoll