Steinhude

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls in der Nacht zu Sonnabend in Steinhude. Der Eigentümer eines schwarzen VW Golf hatte diesen am Freitag gegen 18 Uhr an der Von-Münchhausen-Straße in Höhe der Hausnummer 15 geparkt und bemerkte am Sonnabend gegen 12 Uhr, dass eine hintere Tür wohl nach einer Berührung mit einem anderen Auto zerkratzt war. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Das Kommissariat nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 50 31) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll