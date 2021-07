Steinhude

In Steinhude herrscht am Sonntag, 18. Juli, nach Angaben der Polizei Wunstorf ein sehr hoher Besucherandrang. Die Kapazität an Parkplätzen im Fischerort ist erschöpft. Die Polizei empfiehlt Tagestouristen, auf einen Besuch der Ortschaft Steinhude zu verzichten. Darauf macht sie auch mit Rundfunkdurchsagen aufmerksam.

Von Anke Lütjens