Wunstorf

Beamte der Wunstorfer Polizei haben am Sonntagmorgen um 4.30 Uhr einen 40-jährigen Autofahrer in seinem Wagen der Marke Opel kontrolliert, weil der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Der vorläufig festgestellte Atemalkoholwert lag bei knapp 1,6 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen.

Von Anke Lütjens