Wunstorf

Eine junge Frau, ein Jugendlicher und ein älteres Ehepaar: Unter anderem diese Bürger haben am Dienstagvormittag „Gelbe Karten“ von den beiden Polizeibeamten Stephanie Hackmann und Thorsten Jahn bekommen. Damit ahndeten die Kontaktbeamtin und ihr Kollege die Missachtung des Radfahrverbots in der Fußgängerzone. „Heute ermahnen wir die Radfahrer nur, finanzielle Konsequenzen hat es nicht“, sagte Hackmann. Die in diesem Jahr erstmals organisierte Aktion versteht sich als reine Prävention.

Polizei kontrolliert auch Fahren in falscher Richtung

Ab 10 Uhr heißt es in Südstraße, Nordstraße und der Langen Straße: Wer sein Rad liebt, der schiebt. „Die Marktordnung verbietet Radfahren gänzlich“, so Hackmann weiter. An verschiedenen Punkten der Fußgängerzone postierten sich die beiden Polizisten und klärten die Radfahrer auf. Auch das Fahren auf Radwegen in entgegengesetzter Richtung kontrollierten sie. „Dabei kann es zu gefährlichen Situationen kommen, wenn Autofahrer von Parkplätzen oder aus Ausfahrten fahren. Sie rechnen nicht damit, dass ein Radfahrer aus der falschen Richtung kommt“, erläutert Hackmann.

Lesen Sie auch Polizei stellt Unfallstatistik 2020 vor

Beamte werben für rücksichtsvolles Miteinander

Mit der Aktion wollen die Beamten auch für ein rücksichtsvolles Miteinander werben. „Uns haben viele Beschwerden von Bürgern hinsichtlich des Fahrverhaltens von Radfahrern erreicht“, sagte die Kontaktbeamtin. Insgesamt verteilten Hackmann und Jahn 24 „Gelbe Karten“, davon zehn in der Fußgängerzone, zehn am Stadtgraben und vier im Bereich In den Ellern wegen Fahrens in entgegengesetzter Richtung. Und das in nur zwei Stunden.

Mit eindringlichen Worten mahnt die „Gelbe Karte“, die Kontaktbeamtin Stephanie Hackmann zeigt, Radfahrer dazu, sich verkehrsgerecht zu verhalten. Quelle: Anke Lütjens

Zahl der Unfälle mit Radfahrern steigt

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, obwohl die Unfallzahlen insgesamt rückläufig sind. Es gilt also, Radfahrer zu sensibilisieren und mögliche Unfallrisiken auszuschalten. Verstärkte Radfahrerkontrollen mit repressiven Maßnahmen schließen sich nach Auskunft der Beamten in den folgenden Tagen an den Präventionseinsatz an. Das Radfahren in der Fußgängerzone stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld von 10 Euro geahndet wird.

Von Anke Lütjens