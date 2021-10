Wunstorf

Das Polizeikommissariat an der Amtsstraße ist am Freitag, 22. Oktober, kurzzeitig unter der Nummer (05031) 95300 nicht zu erreichen. Zwischen 10 und 10.30 Uhr laufen Wartungsarbeiten an der Telefonanlage. Die Beamten bitten im Notfall, die 110 anzurufen.

Von Rita Nandy