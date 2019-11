Luthe

Eine böse Überraschung hat ein Volvofahrer am Donnerstag, 7. November, nach seinem Arbeitsende erlebt: Wie die Polizei mitteilte, hat ein unbekannter Täter das schwarzes Fahrzeug in der Zeit zwischen 8.10 und 15 Uhr vorne links am Stoßfänger beschädigt. Das Auto parkte auf dem Firmengelände an der Adolf-Oesterheld-Straße 82, vor dem Tor 82. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten sich unter Telefon (05031) 953 00 zu melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Rita Nandy