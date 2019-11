Luthe

Nach einem Unfall auf der B 441 ist es am Mittwochmorgen stadtauswärts zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen bekommen. Ein Schultransportfahrer hatte gegen 7 Uhr versucht, auf Höhe der Kreuzung nach Schloß Ricklingen schnell noch einen Lastwagen zu überholen. Dabei touchierte er die Verkehrsinsel leicht und wurde von dem Sattelzug rechts in den Straßengraben geschleudert. Vor Eintreffen der Polizei konnten sich der Fahrer und ein achtjähriges Schulkind aus dem Ford Transit befreien. Sie blieben ebenso wie der Lkw-Fahrer unverletzt. Alle drei wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Fahrbahn stadtauswärts zwei Stunden lang gesperrt

Während der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße einseitig für rund zwei Stunden gesperrt. Die Unfallforschung nahm die Ermittlungen auf. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen grob verkehrswidrigen Überholens ein.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Rita Nandy