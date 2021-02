Wunstorf

Die Polizei ermittelt, nachdem ein Mountainbike am Sonnabend am Bahnhof gestohlen worden ist. Das Rad ist auffällig neonorange-schwarz lackiert und war in der Nähe des ZOB angeschlossen. Zwischen 18 und 19.30 Uhr nahm ein Unbekannter es dann an sich. Die Polizei gibt den Schaden mit 500 Euro an und hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15.

Von Sven Sokoll