Wunstorf

Ein 31-jähriger Fordfahrer ist am Sonnabend, 29. Juni, gegen 16.30 Uhr an der Straße In den Ellern auf seinen Vordermann aufgefahren. Der Wunstorfer sowie der 42-Jährige Fahrer eines VW Polo verletzten sich bei dem Unfall. Der zehnjährige Beifahrer im Polo erlitt ebenfalls leichte Blessuren.

Von Rita Nandy