Steinhude

Das hätte böse enden können: Ein Zeuge wollte am Freitagnachmittag einen Unfallverursacher an der Weiterfahrt hindern und stellte sich vor das Fahrzeug. Der Autofahrer hatte an der Graf-Wilhelm-Straße beim Wenden einen Sicherungsbügel beschädigt. Als der Zeuge diesen ansprach, gab er Gas. Der Passant sprang daraufhin auf die Motorhaube, konnte diese aber nach mehreren Metern unverletzt wieder verlassen.

Mit 1,9 Promille gegen Hauswand gefahren

Der 61-jährige Fahrer kam anschließend von der Fahrbahn ab, rammte mit seinem Hyundai eine Hauswand an der Deichstraße und flüchtete erneut. Durch Zeugenaussagen konnte die Polizei seine Adresse ermitteln. Da er unter Einfluss von Alkohol stand, nahmen ihn die Beamten mit aufs Kommissariat. Der Wunstorfer war mit 1,9 Promille unterwegs gewesen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Von Rita Nandy