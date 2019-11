Wunstorf

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Werner-von- Siemens-Straße und der Albert-Einstein-Straße ist eine 30-Jährige leicht verletzt worden. Ein Caddy-Fahrer hatte der Seelzerin am Freitagmittag die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Von Rita Nandy