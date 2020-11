Wunstorf

Da der Nikolaus wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht persönlich vorbeikommen kann, hat sich die Arbeitsgruppe Kinder und Jugend der Pfarrgemeinde St. Bonifatius etwas Besonderes ausgedacht. Sie lädt alle Kinder dazu ein, einen Brief an den Nikolaus zu schreiben. Das können Geschichten, Gedichte, Grüße oder ein selbst gemaltes Bild sein. Die Briefe sollten bis Sonnabend, 5. Dezember, im Briefkasten des Pfarrbüros, Hindenburgstraße 17, eingetroffen sein.

Es ist auch möglich, eine Mail an pfarrbuero@katholischekirchewunstorf.de zu schicken. Die Arbeitsgruppe bittet darum, Namen und Anschrift des Absenders auf dem Brief zu vermerken. Auf alle Kinder, die sich beteiligen, wartet eine kleine Überraschung. Außerdem ist am Nikolaustag auf der Homepage der Pfarrgemeinde unter www.st-bonifatius-wunstorf.de ein spannendes Angebot zu finden, das zum Zuhören und Mitmachen einlädt. Die Arbeitsgruppe weist zudem darauf hin, dass an jedem weiteren Adventssonntag ein besonderes Onlineangebot für Kinder und Familien abgerufen werden kann.

Von Anke Lütjens