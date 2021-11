Wunstorf

Nach der letzten Neuerung im Park-Konzept der Stadt Wunstorf häufen sich die Beschwerden, vor allem in den Geschäften den Innenstadt-Kaufleute. Seit Mitte Oktober stehen auch an den Straßenrändern Parkscheinautomaten, etwa Am Stadtgraben oder an der Langen Straße. Die Parkzeit ist dort nun auf eine Stunde begrenzt, was sowohl Kunden als auch Geschäftsleute und deren Mitarbeiter verärgert. „Die eh schon schwierige Parkplatzsituation hat sich leider durch die Parkzeitreduzierung auf den straßenbegleitenden Parkplätzen nochmals drastisch verschlechtert“, schreibt Christoph Rüther von der Werbegemeinschaft in seinem Newsletter.

Werbegemeinschaft tauscht sich mit Verwaltung aus

Er berichtet von einem Gespräch der Werbegemeinschaft mit Stadtbaurat Alexander Wollny und weiteren Verantwortlichen der Stadtverwaltung. Wollny habe darauf verwiesen, dass nach solchen Änderungen anfängliche Beschwerden normal seien, sie würden mit der Zeit wieder nachlassen. „Es bleibt sehr stark zu hoffen, dass das Nachlassen der Beschwerden nicht darin begründet liegt, dass die Kunden die Fußgängerzone aus Protest nicht mehr besuchen“, schreibt Rüther. Diese Androhung höre man in letzter Zeit oft: Die Kunden sagten, sie wollten auf Städte ausweichen, „die es den Menschen nicht absichtlich erschwerten, in der Innenstadt zu parken und dort einkaufen zu gehen“.

Stimme der Kaufmannschaft: Christoph Rüther, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Wunstorf. Quelle: Markus Holz

Rüther: „Es darf nicht weiter versucht werden, die Bürger umzuerziehen“

„Auch wenn sich das alles nun sehr negativ anhört, waren die Gespräche im Grunde positiv“, sagt Rüther weiter. Die Verwaltung setze die politischen Beschlüsse um, was ihre Aufgabe ist. Die Aufgabe der Werbegemeinschaft sei nun, „die Politik verstärkt auf das Problem aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, dass andere Städte das Problem der mangelnden Parkplätze und der wegbleibenden Kunden schon lange erkannt haben und mit teilweise großem Aufwand dagegen steuern“. Angesichts des „extrem starken Onlinehandels“ bestehe akuter Handlungsbedarf, „es darf nicht weiter versucht werden, die Bürger umzuerziehen“, schreibt Rüther. Auch wenn es wünschenswert und förderungswürdig sei, dass mehr Leute aufs Fahrrad umsteigen, dürfe man den in der Corona-Krise gestiegenen Individualverkehr im Auto nicht vernachlässigen.

Kaufleute wollen Parkdeck am Nordwall

Um ausreichend innenstadtnahe Parkplätze zu schaffen, bleibe ein Parkdeck auf dem Nordwall-Parkplatz nach Meinung des Vorstands der Werbegemeinschaft das einzige sinnvolle Mittel – dieses könne auch gut gestaltet und ökologisch wertvoll ausgeführt werden, betont er.

Stadt will im Sommer Zwischenbilanz ziehen

Mit allzu schnellen Reaktionen seitens der Verwaltung sei tatsächlich nicht zu rechnen, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum. Allerdings habe man sich darauf geeinigt, die Evaluation der neusten Regelung nicht erst nach einem Jahr vorzunehmen, sondern in den Sommer 2022 vorzuziehen. „Wir wollen dem Ganzen eine Chance geben“, sagt Stockum. Möglicherweise kämen bis dahin noch weitere Verbesserungsvorschläge. Die Stadt wolle zunächst noch intensiver das dreistufige Parksystem erläutern.

Für schnelle Erledigungen in der Innenstadt gedacht: Die kostenpflichtigen Kurzzeitparkplätze. Quelle: Kathrin Götze

Drei Sorten Parkplätze in der City

Es gibt kostenlose Parkplätze, wie auf dem Schützenplatz und an der Aue (Medicum), dann die kostenpflichtigen, zum Beispiel am Nordwall und bei der Bauverwaltung Am Stadtgraben/Stiftsstraße. Dort können die Autos auch länger stehen als nur eine Stunde. Diese Zeitbegrenzung gelte für die Plätze am Straßenrand, etwa Am Stadtgraben oder an der Langen Straße, wo seit Mitte Oktober auch Parkscheinautomaten stehen und für eine halbe Stunde 50 Cent Gebühr fällig werden. Diese Plätze seien für schnelle Erledigungen in der Innenstadt gedacht, sagt Stockum. Aktuell bleiben viele davon leer, zumindest Am Stadtgraben.

Viele Kunden kennen Unterschiede bei Parkzonen nicht

Bessere Kommunikation sei das Mindeste, meint Boutiquenbetreiberin Petra Battmer. Vielen ihrer Kunden sei nicht klar, dass die Zeitbegrenzung für die großen Parkplätze nicht gelte. Aus ihrer Sicht sei jetzt der völlig falsche Zeitpunkt, um Kunden zu verschrecken. „Wir Geschäftsleute haben unter der Krise wirklich gelitten, das sollten Politik und Verwaltung mal zur Kenntnis nehmen“, sagt sie.

Man werde die Parkregelungen sicher noch einmal unter die Lupe nehmen und Verbesserungsvorschläge einarbeiten, sagen die beiden Fraktionsvorsitzenden der Mehrheitsgruppe, Christiane Schweer (CDU) und Martin Ehlerding (SPD), nahezu unisono. Aber das wolle man nicht übers Knie brechen, ohne den Zustand zumindest einige Monate lang zu beobachten.

Gibt es wieder Adventsparken in der City?

Zumindest eine leichte Verbesserung könnte sich für die Adventszeit abzeichnen, sagt Stockum. „Wir arbeiten gemeinsam mit der Werbegemeinschaft daran, das Adventsparken wieder aufleben zu lassen.“ Das ist eine Regelung, nach der ab freitags, 12 Uhr, und über das Wochenende überall in der Innenstadt kostenlos geparkt werden kann.

Von Kathrin Götze