Pächter des Eispavillons an der Südstraße verlässt Wunstorf

Wunstorf

Der Pächter vom Pavillon an der Südstraße, Pietro Miotti, möchte sich aus Wunstorf zurückziehen und die Räumlichkeiten deshalb ab sofort weiterverpachten. Miotti betreibt dort ein italienisches Restaurant mit Eiscafé.

„Wir haben in Hannover zwei weitere Eisgeschäfte, auf die wir uns konzentrieren möchten,“, sagt Miotti, der die Auswirkungen der Corona-Krise wie viele andere Gastronomen stark zu spüren bekommt.

Anzeige

Pachtvertrag läuft noch für vier Jahre

Seit sechs Jahren führt er den Betrieb im Pavillon, immer wieder mit veränderter Ausrichtung der Angebotspalette. Sein Pachtvertrag – Eigentümer des Pavillons ist eine Privatperson – läuft noch für vier Jahre. Daher sucht Miotti nun einen Nachfolger, der den Pavillon mit der Pacht übernimmt. „Es ist keine Notverpachtung. Finden wir vor Ablauf unseres Pachtzeitraums keinen Nachfolger, werden wir das Restaurant und Eiscafé an dieser Stelle bis zum Auslaufen der Pacht weiterbetreiben“, sagt der Gastwirt.

Weitere NP+ Artikel

Über Jahrzehnte hinweg führten an der Stelle, an der man derzeit das Pavillon-Restaurant betritt, Stufen in eine Straßenunterführung zum Grundstück des heutigen Regionskrankenhauses. Von Passanten wurde der Durchgang eher gemieden, da er für Notdurft und Trinkgelage genutzt wurde. Mit der Entscheidung des Stadtrats, an dieser Stelle einen Pavillon für Gastronomie zu errichten, die Zugänge und eine Hälfte der „Röhre“ zuzuschütten, die andere dem Pavillon als Kellerraum zuzuschlagen, verbesserte sich die Situation im Bereich der Fußgängerzone deutlich.

„An der Ecke muss man arbeiten“

Die über Jahre gelungene Bewirtschaftung trug ihren Teil dazu bei. Sollte die bevorstehende Neuverpachtung des Pavillons negativ verlaufen, wird Stadtbaurat Alexander Wollny an seine jüngste Aussage in dieser Zeitung erinnert werden, die einen Handlungsbedarf bestätigte: „An der Ecke muss man arbeiten.“

Von Winfried Gburek