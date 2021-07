Wunstorf

Die Lage in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten ist weiterhin angespannt. Aus diesem Grund schickt die Johanniter-Unfall-Hilfe Niedersachsen Mitte ein zweites Kontingent in den besonders stark betroffenen Kreis Ahrweiler. In einem langen Konvoi sind am Freitag 28 Fahrzeuge mit 80 Helfern der Johanniter Unfallhilfe in Wunstorf aufgebrochen. Mit dabei sind der Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer, Ronnenberg, Langenhagen und Landesbergen. Sie werden im Laufe des Montags zurück erwartet.

Ihr Auftrag ist die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung der Bewohner der Stadt Bad Neuenahr/Ahrweiler und der angrenzenden Orte sowie der zahlreichen freiwilligen Helfer und die Versorgung von Einsatzkräften.

Arbeitgeber stellen Einsatzkräfte frei

„Die Bereitschaft unserer Ehrenamtlichen vor Ort helfen zu wollen, ist sehr groß“, sagt Michael Homann, Mitglied im Vorstand des Regionalverbands Niedersachsen Mitte. „Nach einem Kontingent aus Hannover sind nun Johanniter unterwegs, um die Menschen vor Ort zwei Tage lang zu unterstützen.“ Homann dankt den Einsatzkräften ebenso wie ihren Arbeitgebern, dass sie ihr Personal für diesen wichtigen Einsatz freistellen.

Johanniter unterstützen Einsatzkräfte vor Ort

Die Leitung vor Ort haben Verbandsführer Timo Brüning vom Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer sowie Zugführer Sebastian Hochgräfe vom Nordhannoverschen Ortsverband. Unter den 28 Fahrzeugen mit Anhängern, die vor Ort eingesetzt werden, sind drei Gerätewagen Sanität. Außerdem fahren ein Küchenkraftwagen mit Feldküche mit, ein Wechsellader mit einer kompletten technischen Werkstatt, mehrere Rettungswagen, kleine Kommandowagen zum Erkunden der Umgebung und diverse Mannschaftstransportwagen.

Johanniter aus vier Ortsverbänden, darunter auch aus Wunstorf, helfen im Gebiet von Bad Neuenahr/Ahrweiler. Quelle: Lena Mucha

Der Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer stellt den Führungskraftwagen, von dem aus der Einsatz der Johanniter koordiniert und mit der Gesamteinsatzleitung vor Ort abgesprochen wird. „Wir stehen in einem ständigen und direkten Austausch mit den anderen Hilfsorganisationen, um möglichst effizient helfen zu können“, sagt Homann.

Ortsverband Wunstorf übernimmt auch Verpflegung

Die Verpflegung der Einsatzkräfte übernimmt ebenfalls der Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer, der auch eine Staffel mit ausgebildeten Helfern für die psychosoziale Notfallversorgung stellt. Der Nordhannoversche Ortsverband entsendet eine Patiententransportstaffel, aus allen Verbänden kommen - vom Sanitätshelfer bis zum Arzt – die Kräfte für den Einsatzzug Sanität/Betreuung.

Verletzte behandeln und impfen

Von Johannitern aus dem gesamten Landesverband Niedersachsen/Bremen haben die nun entsandten Helfer bereits berichtet bekommen, worauf es derzeit im Kreis Ahrweiler ankommt: So verletzte sich die Bewohner und angereisten freiwilligen Helfer häufig bei den Aufräumarbeiten und müssen behandelt und gegen Tetanus geimpft werden.

Vor Ort ansässige Hausärzte praktizieren in Provisorien, um ihre Patienten mit Medikamenten versorgen zu können und sind für Unterstützung dankbar. Die Johanniter werden nicht nur mit mobilen Unfallhilfsstellen unterwegs sein, sondern auch bei technischen Problemen dank guter Ausrüstung vielerorts helfen können.

Von Anke Lütjens