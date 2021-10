Der Ortsrat Wunstorf hat am Freitagabend in der Aula der Otto-Hahn-Schule zum 38. Mal den Ortspreis verliehen. Zum 1150-jährigen Bestehen des Stifts lautete das Motto „Gestern – heute – morgen“. So gab es diesmal auch drei Preisträger: die Stadtführer, Marcel Birth und Rainer de Groot.