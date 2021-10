Ortsfeuerwehr Wunstorf löscht Brand in einer Wohnstätte

Wunstorf

Die Ortsfeuerwehr Wunstorf ist am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr wegen eines Feuers in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung an der Straße In der Kleinen Südheide alarmiert worden. Nachbarn hatten den Brand entdeckt und einen Bewohner für einen Löschversuch in die Garage gehen sehen. Dieser galt zunächst als vermisst. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren alle Bewohner bereits außerhalb der Gefahrenstelle und konnten unverletzt im Feuerwehrwagen betreut werden. Das hat Feuerwehrsprecher Marvin Nowak mitgeteilt.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer und kontrollierte Haus und Garage mit der Wärmebildkamera. Nowak appelliert: „Unternehmen Sie eigene Löschversuche nur, wenn Sie sich selbst nicht gefährden. Setzen Sie lieber frühzeitig den Notruf über die 112 ab und bringen sich und andere Hausbewohner in Sicherheit.“

Im Einsatz waren sechs Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr Wunstorf mit 25 Einsatzkräften, der Rettungsdienst und die Polizei. Diese vermutet einen technischen Defekt als Ursache und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandermittler des Kriminaldauerdienstes Hannover sind dabei, Ursache und Schadenshöhe zu ermitteln.

Von Anke Lütjens